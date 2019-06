Serie C 2019/20, il punto fra iscrizioni, ripescaggi e riammissioni

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Concluse tutte le competizioni professionistiche per la stagione 2018/2019 è il momento per le società di lavorare all’iscrizione al campionato successivo. A questo proposito il termine ultimo è stato fissato per il 24 giugno prossimo e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono già sei le società di Lega Pro ad aver presentato la documentazione necessaria: Sicula Leonzio (prima in assoluto), Renate, Pontedera, Pistoiese, Ternana e Cesena. Le altre sono ancora all’opera e per molte delle quali l’iter si chiuderà già entro la fine di questa settimana.

Qualora poi alcuni posti dovessero rimanere scoperti per il completamento dell’organico a sessanta squadre della Lega Pro si provvederà ad integrarlo con la riammissione delle società “virtuose” retrocesse nel campionato appena concluso, con le seconde squadre dei club di Serie A e con il ripescaggio dalla Serie D secondo la graduatoria stilata attraverso i playoff.

Detto che di seconde squadre, al netto della Juve U23 già presente, non se ne vede nemmeno l’ombra, la Lega Pro, qualora alcune delle società aventi diritto non dovesse iscriversi, si completerà solo con riammissioni e ripescaggi.

Per le prime Virtus Verona e Bisceglie sono da considerarsi in prima fila, mentre per i ripescaggi il Matelica (primo in graduatoria in D) si è già tirato fuori dai giochi e potrebbe essere seguito dal Lanusei. Questa situazione spalanca la possibilità di essere ripescate ad Audace Cerignola (che sta sistemando le problematicità legate all’impianto di gioco), Modena (fresco di ufficializzazione di Zironelli in panchina e di Salvatori nel ruolo di ds) e Pro Sesto. Da chiarire invece la posizione di Turris e Ponsacco, mentre per Campodarsego e Inveruno mancherebbero alcune delle prerogative di base legare soprattutto all’impiantistica.

In virtù di queste possibili uscite di scena prendono quota le possibilità di ripescaggio di alcune piazze storiche del nostro calcio come Mantova, Taranto e Reggiana. Come detto, tutto dipenderà dal numero di iscritte alla Lega Pro 2019/2020 fra le aventi diritto. Solo dopo le altre società interessate potranno iniziare a sperare, ma qualcosa si sta già delineando. Per una Serie C che potrebbe veder arrivare altre interessanti realtà sportive.