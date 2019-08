Serie C 2019/20, ufficializzati i posticipi del girone di andata

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Col comunicato ufficiale n°1/DIV la Lega Pro ha reso noto il programma dei posticipi del campionato di Serie C 2019/20 trasmessi in diretta televisiva da Raisport, fino alla 19^ giornata. Di seguito il programma completo.

LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019

GIRONE A 1 a GIORNATA

NOVARA - JUVENTUS U23 Ore 20.45

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019

GIRONE B 2 a GIORNATA

CESENA - VIS PESARO Ore 20.45

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019

GIRONE B 3 a GIORNATA

MODENA - PADOVA Ore 20.45

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019

GIRONE C 4 a GIORNATA

BARI - REGGINA Ore 20.45

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019

GIRONE A 5 a GIORNATA

GIANA ERMINIO - CARRARESE Ore 20.45

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019

GIRONE A 7 a GIORNATA

JUVENTUS U23 - MONZA Ore 20.45

LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2019

GIRONE B 8 a GIORNATA

L.R. VICENZA - CESENA Ore 20.45

LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019

GIRONE A 9 a GIORNATA

PONTEDERA - PISTOIESE Ore 20.45

LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019

GIRONE B 10a GIORNATA

MODENA - FERMANA Ore 20.45

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019

GIRONE B 12a GIORNATA

IMOLESE - CARPI Ore 20.45

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019

GIRONE B 13a GIORNATA

FERALPISALO’ - TRIESTINA Ore 20.45

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019

GIRONE C 14a GIORNATA

AVELLINO - POTENZA Ore 20.45

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019

GIRONE C 15a GIORNATA

CATANZARO - CATANIA Ore 20.45

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019

GIRONE A 16a GIORNATA

AREZZO - NOVARA Ore 20.45

LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019

GIRONE B 17 a GIORNATA

RIMINI - RAVENNA Ore 20.45

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2019

GIRONE B 18a GIORNATA

SAMBENEDETTESE - GUBBIO Ore 20.45

LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019

GIRONE B 19a GIORNATA

REGGIO AUDACE - PADOVA Ore 20.45

Con successivo comunicato ufficiale verranno rese note le gare programmate in anticipo per la trasmissione in diretta dell’emittente Sportitalia e le gare dei turni infrasettimanali. Le gare potranno subire variazioni solo per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per cause eccezionali.