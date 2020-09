Serie C 2020/21, i calendari dei tre gironi. Foggia e Bisceglie dovrebbero sostituire X e Y

Nella giornata di oggi la Serie C 2020/21 ha stilato i propri calendari con due incognite (X e Y) presenti nel Girone C che dovrebbero essere sostituite nei prossimi dieci giorni dai nomi di Bisceglie e Foggia che hanno appunto fino al 25 settembre per presentare tutta la documentazione necessaria all'iscrizione al prossimo campionato. In calce il calendario completo dei tre gironi.

Questa invece la prima giornata dei tre gironi:

Girone A:

Albinoleffe-Livorno

Carrarese-Pro Patria

Juventus U23-Pro Sesto

Lecco-Giana Erminio

Lucchese-Pergolettese

OIbia-Pontedera

Piacenza-Grosseto

Pistoiese-Alessandria

Pro Vercelli-Novara

Renate-Como

Girone B:

Carpi-Sambenedettese

Feralpisalò-Arezzo

Fermana-Mantova

Gubbio-Modena

Padova-Imolese

Perugia-Fano

Ravenna-Sudtirol

Triestina-Matelica

Virtus Verona-Cesena

Vis Pesaro-Legnago

Girone C:

Avellino-Turris

Catania-Paganese

Cavese-Vibonese

Juve Stabia-Monopoli

Potenza-Catanzaro

Teramo-Palermo

Ternana-Viterbese

Trapani-Casertana

Virtus Francavilla-Bari

Y-X