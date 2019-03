© foto di Andrea Rosito

Arrivano i finali delle due gare delle 16.30 per il Girone A valide per la 29^ giornata di Serie C:

Alessandria-Pistoiese 1-0

Robur Siena-Gozzano 1-0

Con la vittoria di questa sera i grigi si portano a -3 dalla zona playoff, mentre i bianconeri di mister Mignani salgno momentaneamente al quarto posto in classifica