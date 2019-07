Il CONI ha deliberato, i ricorsi di Audace Cerignola e Bisceglie sono stati accolti, e subito ci si è chiesto se ben due formazioni approdassero in una Serie C che dovrebbe avere 60 squadre ma ne ha a ora 59.

O meglio, 61 se si considerano le due pugliesi che hanno vinto il ricorso presentato proprio contro la Lega Pro che aveva respinto le domande di, rispettivamente, ripescaggio e riammissione.

Solo una, però, dovrebbe approdare tra i pro, e questa sarà il Bisceglie, con le riammissioni che hanno la precedenza sui ripescaggi. C'è però da considerare che, nella graduatoria ripescaggi, l'Audace Cerignola era la prima nella lista, avanti alle già ripescate Modena e Reggiana: cosa succederà adesso è da vedere.

Un Girone C a 21 squadre, l'Audace Cerignola nuovamente estromesso (e forse pronto a un ulteriore ricorso) o la Reggiana di nuovo in D? Con gli eventuali gironi da dover modificare, quando mancano solo 48 ore alla presentazione dei calendari...