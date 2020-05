Serie C, calciatori di sei società con il Ravenna: le decisioni della Lega non rispettano il fairplay

Bisceglie, Rende, Rieti, Rimini, Gozzano e Fano sono con il Ravenna. I calciatori delle sei società - come riportato dall'AIC - sono d'accordo con i tesserati del club giallorosso, i quali hanno inviato una lettera in cui si criticano le scelte della Lega in merito alla disputa dei playout con l'attuale classifica. Ecco il comunicato:

"Anche i calciatori del Bisceglie Calcio, Rende Calcio, Rieti Calcio, Rimini Calcio, A.C. Gozzano e Alma Juventus Fano hanno sottoscritto, condividendolo, lo stesso comunicato emesso dai tesserati del Ravenna F.C. e fatto veicolare tramite l'AIC per la sua diffusione. Probabile che in giornata tutte le squadre coinvolte in retrocessioni e play-out sottoscriveranno tale documento che riportiamo qui per completezza d'informazione".