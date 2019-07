Serie C, campionato in attesa del via... ma c'è il primo esonero

© foto di Federico Gaetano

Ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C, 59 compagini, che si daranno battaglia o per centrare la promozione in B o per tentare di mantenere la categoria. Ancora in stand by la sessantesima squadra, da vedere l'esito dei ricorsi di Bisceglie e Audace Cerignola, ma intanto le altre hanno iniziato la preparazione estiva, considerando che a breve ci sarà anche la Coppa Italia.

Tutte, tranne il Rimini - Non ha ancora invece preso il via la preparazione del Rimini, che ha però subito dato una scossa alla terza serie: dopo la conferma, arrivata al termine della passata stagione, è arrivato l'esonero di mister Mario Petrone, che, come da comunicato del club, dovrà incontrarsi nelle prossime ore con la proprietà per arrivare a una definizione amichevole del rapporto. Il tecnico era approdato alla guida dei biancorossi lo scorso 25 marzo, salvando la squadra ai playout. Oggi la notizia, al suo posto mister Renato Cioffi, emerso dopo che la società aveva contattato anche Mauro Antonioli.

Il mister dell'esonero - Cosa ci possa essere dietro l'esonero di Petrone, senza neppure aver preso il via la stagione, viene difficile capirlo, soprattutto perché patron Grassi era stato deciso nel confermarlo. Cambio di proprietà? Vedremo a breve.