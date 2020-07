Serie C, corsa contro il tempo e i decreti. La Cig ritarda, rischio penalità per alcuni club?

Una Serie C a rischio penalizzazione? Potrebbe essere, almeno stando a quanto riferito da tuttoc.com. Un intricato discorso, quello relativo agli eventuali punti di penalizzazione, che nasce dalla cassa integrazione prevista anche per i tesserati dei club calcistici con reddito lordo annuo inferiore di 50mila euro.

Ma andiamo con ordine. Entro il 15 luglio, le società dovranno depositare alla Co.Vi.So.C la documentazione relativa alla situazione patrimoniale, che prevede anche la regolarizzazione degli emolumenti del trimestre marzo-maggio 2020, per il quale diverse società erano ricorse alla cassa integrazione; cig però non ancora ottenuta, nonostante le domande siano state accettate dagli uffici regionali, perché mancherebbe il via libera del ministero e dell'Inps per sbloccare la situazione. I club risulterebbero quindi inadempienti, e se così fosse sarebbero a rischio penalità.

Capiremo a breve se ci potranno essere eventuali deroghe.