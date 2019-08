Serie C, date e orari del girone di andata del Girone A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lega Pro, con una nota ufficiale, comunica la programmazione delle gare del girone di andata della stagione 2019-2020

Le gare si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto i turni infrasettimanali e la 17a giornata di ritorno) con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì. Saranno determinati tre anticipi il sabato (uno per girone) e un posticipo il lunedì. Le gare di domenica saranno programmate alle ore 15.00 e alle ore 17.30. Per gli anticipi e per i posticipi la Lega Pro indicherà l’orario delle 20.45.

I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì. Le società coinvolte nei posticipi del lunedì disputeranno il turno infrasettimanale immediatamente successivo, nella giornata di giovedì.

Le gare saranno programmate alle ore 18.30 e alle ore 20.45.

Gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive

Queste date e orari del Girone A

2 a GIORNATA ANDATA – 31 AGOSTO E 1-2 SETTEMBRE 2019

ALBINOLEFFE - PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

CARRARESE - ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00

GOZZANO - COMO Domenica Ore 15.00

JUVENTUS U23 - ROBUR SIENA Domenica Ore 15.00

LECCO - PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30

MONZA - NOVARA Domenica Ore 17.30

OLBIA - GIANA ERMINIO Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE - PISTOIESE Domenica Ore 15.00

PIANESE - AREZZO Sabato Ore 20.45

RENATE - PONTEDERA Domenica Ore 15.00

3 a GIORNATA ANDATA – 7-8-9 SETTEMBRE 2019

ALESSANDRIA - RENATE Domenica Ore 17.30

AREZZO - JUVENTUS U23 Domenica Ore 15.00

COMO - MONZA Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO - PIANESE Domenica Ore 15.00

NOVARA - LECCO Sabato Ore 20.45

PISTOIESE - GOZZANO Domenica Ore 17.30

PONTEDERA - OLBIA Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA - PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

PRO VERCELLI - ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA - CARRARESE Domenica Ore 17.30

4 a GIORNATA ANDATA – 14-15-16 SETTEMBRE 2019

ALBINOLEFFE - PIANESE Domenica Ore 15.00

CARRARESE - PISTOIESE Domenica Ore 15.00

GOZZANO - GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30

JUVENTUS U23 - PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

LECCO - ROBUR SIENA Domenica Ore 15.00

MONZA - PRO VERCELLI Sabato Ore 20.45

OLBIA - ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE - AREZZO Domenica Ore 17.30

PONTEDERA - NOVARA Domenica Ore 15.00

RENATE - COMO Domenica Ore 17.30

5 a GIORNATA ANDATA – 21-22-23 SETTEMBRE 2019

AREZZO - ALBINOLEFFE Domenica Ore 15.00

GIANA ERMINIO - CARRARESE Lunedì Ore 20.45

JUVENTUS U23 - PONTEDERA Domenica Ore 17.30

LECCO - MONZA Domenica Ore 17.30

NOVARA - PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30

PIANESE - ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00

PISTOIESE - COMO Sabato Ore 20.45 PRO

VERCELLI - GOZZANO Domenica Ore 17.30

RENATE - OLBIA Domenica Ore 15.00

ROBUR SIENA - PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

6 a GIORNATA ANDATA – 24-25 SETTEMBRE 2019

ALBINOLEFFE - JUVENTUS U23 Mercoledì Ore 20.45

ALESSANDRIA - GIANA ERMINIO Giovedì Ore 20.45

CARRARESE - OLBIA Giovedì Ore 20.45

COMO - AREZZO Mercoledì Ore 18.30

GOZZANO - NOVARA Mercoledì Ore 18.30

MONZA - ROBUR SIENA Mercoledì Ore 20.45

PERGOLETTESE - LECCO Mercoledì Ore 20.45

PISTOIESE - RENATE Mercoledì Ore 18.30

PONTEDERA - PRO VERCELLI Mercoledì Ore 20.45

PRO PATRIA -PIANESE Mercoledì Ore 18.30

7a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 SETTEMBRE 2019

AREZZO - PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO - PONTEDERA Domenica Ore 17.30

JUVENTUS U23 - MONZA Lunedì Ore 20.45

LECCO - ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

NOVARA - ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30

OLBIA - COMO Domenica Ore 15.00

PIANESE - GOZZANO Domenica Ore 15.00

PRO VERCELLI - PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

RENATE - CARRARESE Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA - PISTOIESE Sabato Ore 20.45

8a GIORNATA ANDATA – 5-6-7 OTTOBRE 2019

ALBINOLEFFE ROBUR -SIENA Domenica Ore 15.00

ALESSANDRIA - PONTEDERA Domenica Ore 17.30

AREZZO - MONZA Domenica Ore 17.30

COMO - GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.45

GOZZANO - CARRARESE Domenica Ore 15.00

NOVARA - PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30

PERGOLETTESE - RENATE Domenica Ore 17.30

PIANESE - JUVENTUS U23 Domenica Ore 15.00

PISTOIESE - OLBIA Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA - LECCO Domenica Ore 15.00

9a GIORNATA ANDATA – 12-13-14 OTTOBRE 2019

ALESSANDRIA - COMO Domenica Ore 17.30

CARRARESE - PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

GIANA ERMINIO - NOVARA Domenica Ore 17.30

LECCO - PIANESE Domenica Ore 15.00

MONZA - ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30

OLBIA - PRO PATRIA Domenica Ore 15.00

PONTEDERA - PISTOIESE Lunedì Ore 20.45

PRO VERCELLI - JUVENTUS U23 Sabato Ore 20.45

RENATE - GOZZANO Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA - AREZZO Domenica Ore 17.30

10a GIORNATA ANDATA – 19-20-21 OTTOBRE 2019

ALBINOLEFFE - LECCO Domenica Ore 17.30

AREZZO - ALESSANDRIA Sabato Ore 20.45

COMO - PONTEDERA Domenica Ore 15.00

GOZZANO - OLBIA Domenica Ore 15.00

JUVENTUS U23 - RENATE Domenica Ore 17.30

NOVARA - CARRARESE Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE - ROBUR SIENA Domenica Ore 15.00

PIANESE - MONZA Domenica Ore 15.00

PISTOIESE - GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30

PRO PATRIA - PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30

11a GIORNATA ANDATA – 23-24 OTTOBRE 2019

ALESSANDRIA - PISTOIESE Mercoledì Ore 20.45

CARRARESE - COMO Mercoledì Ore 18.30

GIANA ERMINIO - PERGOLETTESE Mercoledì Ore 18.30

LECCO - JUVENTUS U23 Mercoledì Ore 18.30

MONZA - GOZZANO Mercoledì Ore 20.45

OLBIA - ALBINOLEFFE Mercoledì Ore 18.30

PONTEDERA - PRO PATRIA Mercoledì Ore 18.30

PRO VERCELLI - AREZZO Mercoledì Ore 20.45

RENATE - NOVARA Mercoledì Ore 18.30

ROBUR SIENA - PIANESE Mercoledì Ore 20.45

12a GIORNATA ANDATA – 26-27-28 OTTOBRE 2019

ALBINOLEFFE - ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

AREZZO - GIANA ERMINIO Domenica Ore 15.00

COMO - LECCO Domenica Ore 17.30

GOZZANO - PONTEDERA Domenica Ore 15.00

JUVENTUS U23 - PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30

MONZA - RENATE Sabato Ore 20.45

NOVARA - PISTOIESE Domenica Ore 17.30

PIANESE - OLBIA Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA - CARRARESE Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA - PRO VERCELLI Domenica Ore 15.00

13a GIORNATA ANDATA – 2-3-4 NOVEMBRE 2019

ALESSANDRIA - NOVARA Sabato Ore 20.45

CARRARESE - LECCO Domenica Ore 17.30

COMO - PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO - JUVENTUS U23 Domenica Ore 17.30

GOZZANO - ALBINOLEFFE Domenica Ore 15.00

OLBIA - PRO VERCELLI Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE - MONZA Domenica Ore 17.30

PISTOIESE - PIANESE Domenica Ore 17.30

PONTEDERA - AREZZO Domenica Ore 17.30

RENATE - ROBUR SIENA Domenica Ore 15.00

14a GIORNATA ANDATA – 9-10-11 NOVEMBRE 2019

ALBINOLEFFE - PONTEDERA Domenica Ore 15.00

AREZZO - OLBIA Domenica Ore 15.00

JUVENTUS U23 - PISTOIESE Domenica Ore 15.00

LECCO - RENATE Domenica Ore 15.00

MONZA - CARRARESE Sabato Ore 20.45

NOVARA - COMO Domenica Ore 17.30

PIANESE - PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA - ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

PRO VERCELLI - GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA - GOZZANO Domenica Ore 17.30

15a GIORNATA ANDATA – 16-17-18 NOVEMBRE 2019

ALESSANDRIA - JUVENTUS U23 Domenica Ore 17.30

CARRARESE - AREZZO Domenica Ore 17.30

COMO - PRO VERCELLI Domenica Ore 15.00

GIANA ERMINIO - ROBUR SIENA Domenica Ore 17.30

GOZZANO - PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

OLBIA - NOVARA Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE - ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.45

PISTOIESE - MONZA Domenica Ore 15.00

PONTEDERA - LECCO Domenica Ore 17.30

RENATE - PIANESE Domenica Ore 15.00

16a GIORNATA ANDATA – 23-24-25 NOVEMBRE 2019

ALBINOLEFFE - CARRARESE Domenica Ore 17.30

AREZZO - NOVARA Lunedì Ore 20.45

JUVENTUS U23 - GOZZANO Domenica Ore 15.00

LECCO - GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.45

MONZA - ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE - OLBIA Domenica Ore 15.00

PIANESE - COMO Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA - PISTOIESE Domenica Ore 17.30

PRO VERCELLI - RENATE Domenica Ore 17.30

ROBUR SIENA - PONTEDERA Domenica Ore 17.30

17a GIORNATA ANDATA – 30 NOVEMBRE E 1-2 DICEMBRE 2019

ALESSANDRIA - ROBUR SIENA Domenica Ore 15.00

CARRARESE - PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30

COMO - JUVENTUS U23 Sabato Ore 20.45

GIANA ERMINIO - ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30

GOZZANO - LECCO Domenica Ore 17.30

NOVARA - PIANESE Domenica Ore 15.00

OLBIA - MONZA Domenica Ore 15.00

PISTOIESE - AREZZO Domenica Ore 17.30

PONTEDERA - PERGOLETTESE Domenica Ore 15.00

RENATE - PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

18a GIORNATA ANDATA – 7-8-9 DICEMBRE 2019

ALBINOLEFFE - RENATE Domenica Ore 17.30

AREZZO - GOZZANO Domenica Ore 17.30

JUVENTUS U23 - CARRARESE Domenica Ore 15.00

LECCO - OLBIA Domenica Ore 15.00

MONZA - GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30

PERGOLETTESE - ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

PIANESE - PONTEDERA Domenica Ore 17.30

PRO PATRIA - NOVARA Domenica Ore 15.00

PRO VERCELLI - PISTOIESE Domenica Ore 15.00

ROBUR SIENA - COMO Sabato Ore 20.45

19a GIORNATA ANDATA – 14-15-16 DICEMBRE 2019

ALESSANDRIA - PRO VERCELLI Domenica Ore 15.00

CARRARESE - PIANESE Sabato Ore 20.45

COMO - ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO - PRO PATRIA Domenica Ore 15.00

GOZZANO - PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30

NOVARA - ROBUR SIENA Domenica Ore 15.00

OLBIA - JUVENTUS U23 Domenica Ore 15.00

PISTOIESE - LECCO Domenica Ore 17.30

PONTEDERA - MONZA Domenica Ore 17.30

RENATE - AREZZO Domenica Ore 15.00