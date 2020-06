Serie C, domani l'udienza sui ricorsi. Rischio di blocco ai playout salvezza

Giornata di ricorsi quella di domani in Serie C. Si terrà, infatti, l'udienza in merito al ricorsi contro le retrocessioni a tavolino decise dalla FIGC per Gozzano, Rimini e Rieti in merito alla ripartenza della Lega Pro post-Covid. Al tempo stesso saranno discussi i ricorsi anche di Alma Juventus Fano, Olbia e Picerno, società che dovranno sostenere i playout salvezza a fine mese. In base alle decisioni non è da escludere anche il blocco dei playout stessi.