Roma più adatta per l'Europa che per la Serie A? De Rossi: "Sarebbe gravissimo..."

Durante il suo intervento a Sky Sport prima della semifinale di andata fra la sua Roma ed il Bayer Leverkusen, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato del timbro particolarmente europeo della sua squadra. Questo il pensiero di DDR:

Questa Roma è più adatta al calcio europeo?

"Sarebbe gravissimo se così fosse. Noi abbiamo 2 punti di media in campionato dal nostro arrivo. Sarebbero 76 punti in proiezione, a quel punto sapremmo di essere qualificati in Champions... Non siamo in quelle condizioni, non voglio dire che la mia squadra è più adatta all'Europa perché a parer mio il percorso in campionato è stato positivissimo".