Serie C, è Corazza della Reggina il bomber del girone di andata

© foto di Andrea Rosito

Primo riconoscimento stagionale per Simone Corazza, attaccante della Reggina. Con ieri, infatti, si è chiuso il girone di andata della Serie C, e il classe '91, con ben 14 centri all'attivo, si è candidato come miglior capocannoniere di questa prima parte di torneo. Considerando tutti e tre i gironi.

Con l'A che ha il capocannoniere con il minor numero dei centri all'attivo, 11, quelli di Saveriano Infantino della Carrarese. Nel Girone B è invece Daniele Paponi il miglior marcatore, 12 i gol siglati dal bomber del Piacenza.

Ulteriore curiosità: Infantino e Paponi, nei rispettivi gironi, sono gli unici due calciatori a essere andati in doppia cifra, mentre nel Girone C ci sono anche Mirko Antenucci del Bari (a quota 13) e Giuseppe Fella del Monopoli (12 gol).