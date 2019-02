Serie C, escluse Pro Piacenza e Matera: la nuova classifica marcatori

F. Tavano (Carrarese)

Come noto, sono state escluse dal campionato di Serie C Pro Piacenza e Matera: le gare degli emiliani, che non avevano ultimato il girone di andata, sono state tutte invalidate, mentre per la formazione lucana rimangono valide le partite della prima parte di stagione, ultimata.

Ecco quindi come cambia la classifica marcatori dei tre gironi: ricordiamo che si tiene conto solo dei gol siglati in Serie C dai vari calciatori, e solo dei gol di coloro che ancora militano in categoria, anche al netto dell'eventuale cambio di casacca nel mercato di gennaio.

Riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento:

GIRONE A

15 reti: Tavano (Carrarese; 3 rig.)

10 reti: Caccavallo (Carrarese; 2 rig.), Cacia (Novara; 4 rig.), Martignago (Albissola; 4 rig.)

9 reti: Brunori (Arezzo), Gliozzi (Robur Siena; 3 rig.), Le Noci (Pro Patria; 3 rig.), Morra (Pro Vercelli; 1 rig.), Mota Carvalho (Entella)

8 reti: Cutolo (Arezzo; 2 rig.), Eusepi (Novara), Gucci (Pro Patria), Pesenti (Piacenza/Pisa; 2 rig.), Ragatzu (Olbia; 4 rig.), Rolando (Gozzano/Arezzo; 4 rig.)

7 reti: Ceter (Olbia), De Feo (Lucchese), Luperini (Pistoiese; 2 rig.), Ogunseye (Olbia), Piscopo (Carrarese)

GIRONE B

10 reti: Granoche (Triestina; 7 rig.), Lanini (Imolese; 1 rig.)

9 reti: Candellone (Pordenone), Caracciolo (Feralpisalò; 3 rig.), Giacomelli (L.R. Vicenza Virtus; 3 rig.), Marilungo (Ternana; 2 rig.), Nocciolini (Ravenna; 1 rig.)

8 reti: Perna (Giana Erminio; 4 rig.)

7 reti: D'Errico (Monza; 3 rig.), De Marchi (Imolese), Ferrante (Fano; 1 rig.), Romero (Piacenza/SudTirol; 2 rig.), Scarsella (Feralpisalò), Stanco (Sambenedettese)

6 reti: Arma (L.R. Vicenza Virtus), De Silvestro (Gubbio), Galuppini (Ravenna; 3 rig.), Gomez (Renate; 1 rig.), Lazzari (Vis Pesaro; 1 rig.), Maracchi (Triestina), Marchi (Gubbio/Monza; 3 rig.), Volpe (Rimini; 1 rig.)

GIRONE C

11 reti: Castaldo (Casertana; 3 rig.),

10 reti: Paponi (Juve Stabia; 5 rig.)

9 reti: D'Ursi (Catanzaro; 1 rig.), Franca (Potenza; 1 rig.), Mangni (Monopoli; 1 rig.)

8 reti: Carlini (Juve Stabia; 1 rig.), Fischnaller (Catanzaro), Lodi (Catania; 4 rig.), Vivacqua (Rende; 1 rig.)

7 reti: Catania (Siracusa), Marotta (Catania), Sandomenico (Reggina; 2 rig.), Sarao (Virtus Francavilla; 2 rig.)