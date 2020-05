Serie C, futuro in bilico: FIGC punta alla ripresa dei tornei e no al blocco delle retrocessioni

vedi letture

Mentre Serie A e Serie B vivono ancora nel limbo dell’indecisione, la Lega Pro nei giorni scorsi ha già chiarito quella che è la propria posizione in merito al futuro della propria stagione. Campionato chiuso, promozione per le prime tre dei rispettivi gironi più la quarta attraverso la media punti, blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla Serie D.

Una presa di posizione chiara, non prima di scontri interni soprattutto in merito alla quarta promozione, ma che potrebbe comunque finire per non servire a nulla.

Come scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina, infatti, Gabriele Gravina vorrebbe percorrere la via di una ripresa delle competizioni a tutti i livelli, compresa la Lega Pro, e al tempo stesso si è già espresso in maniera contraria al blocco delle retrocessioni visto che la volontà della FIGC va verso decisioni comuni per A, B e C.

Tutte questioni a cui dovrà dare risposta il prossimo Consiglio Federale.