Serie C, gare di ritorno dei playout. I primi verdetti: Arzignano e Pianese retrocedono in D

Al via quest’oggi le gare di ritorno dei playout di Serie C: gare che quest’oggi decreteranno chi, dopo le tre ultime classificate dei gironi della categoria (Gozzano, Rimini e Rieti), retrocederà in Serie D.

Primi verdetti arrivati dall'Emilia Romagna, teatro delle gare iniziate alle 17:30. A Imola, forte del risultato di andata (1-2 in trasferta), mister Cevoli ha salvato l'Imolese, che ha chiuso 0-0 il match con l'Arzignano, mentre molto rocambolesco è stato il secondo a Piacenza, dove si è giocata la gara tra Pergolettese e Pianese, che ha visto la formazione toscana dilapidare l'1-3 di inizio ripresa e retrocedere in D, con l'Arzignano. I lombardi, meglio piazzati in classifica, raggiungono il 3-3, che segue allo 0-0 dell'andata, quel che basta per mantenere la Serie C.

Si è poi da poco concluso il primo tempo della gara iniziata alle 18:30, con il Fano avanti 0-1 in casa del Ravenna, mentre il Picerno, sceso in campo alle 18:00, è avanti 3-0 sul Rende. Da circa un quarto d'ora, infine, in campo anche Sicula Leonzio-Bisceglie: 0-0 il parziale.

Diamo uno sguardo al turno completo:

GIA’ GIOCATE

Girone B → Imolese-ARZIGNANO 0-0*

Girone A → Pergolettese-PIANESE 3-3 (4’ Russo, 10’ e 17’ [rig.] Rinaldini, 57' Manicone, 67' Brero, 77' Ciccone)*

ORA IN CAMPO (parziali)

Girone C → Picerno-Rende 3-0 (2’ [aut.] Origlio, 23’ Esposito, 55' Pittaresi)

Girone B → Ravenna-Fano 0-1 (33' Carpani)

Girone C →Sicula Leonzio-Bisceglie 0-0

ORE 20:00

Girone A → Giana Erminio-Olbia

*in maiuscolo le squadre retrocesse in Serie D

GARE DI ANDATA

Girone A

Pianese-Pergolettese 0-0

Olbia- Giana Erminio 1-0

Girone B

Arzignano-Imolese 1-2

Fano-Ravenna 2-0

Girone C

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Rende-Picerno 1-0