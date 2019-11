Serie C, Girone A: cade in casa la Juventus 23, ok Albinoleffe e Renate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sono concluse le gare valide per il Girone A di Serie C giocate alle ore 15_00. Vittorie per Albinoleffe e Arezzo contro Pontedere a Olbia, mentre la Juventus U23 ha perso in casa contro la Pistoiese. Ko interno anche per il Lecco contro il Renaye, mentre la Pianese ha battuto 2-0 la Pergolettese. Di seguito i risultati nel dettaglio:

GIRONE A

AlbinoLeffe-Pontedera 1-0

66' Galeandro

Arezzo-Olbia 2-1

28' Gori (A), 63' Cutolo (A), 83' La Rosa (O)

Juventus U23-Pistoiese 0-2

28' Llamas, 46' Stijepovic

Lecco-Renate 0-2

71' Guglielmotti, 73' Galuppini

Pianese-Pergolettese 2-0

2' e 28' Momentè