Serie C, Girone A: colpo dell'Alessandria in casa della Juve U23! Novara e Livorno ko

vedi letture

Nel Girone A di Serie C, è arrivata la vittoria importante dell'Alessandria che ha trionfato per 1-0 in casa della Juventus 23 trovando il terzo posto in classifica. Bene anche la Lucchese che di misura ha battuto il Piacenza e il Pontedera che ha vinto 2-0 in casa della Pro Sesto. Colpo esterno del Grosseto, vittorioso in casa della Giana Erminio 1-0 mentre cadono Livorno e Novara, ko rispettivamente 1-0 in casa della Pistoiese e 2-0 contro la Pergolettese. Infine 2-1 della Pro Patria rifilato al Lecco.

SERIE C - GIRONE A

Olbia-Renate 2-2

Juventus U23-Alessandria 0-1

Giana Erminio-Grosseto 0-1

Lucchese-Piacenza 1-0

Pergolettese-Novara 2-0

Pistoiese-Livorno 1-0

Pro Patria-Lecco 2-1

Pro Sesto-Pontedera 2-0