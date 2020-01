Serie C, Girone A: la Carrarese batte il Siena, Novara ko a Lecco

Si sono giocate oggi alle 17:30 due gare valide per la 22esima giornata di Serie C Girone A. La Carrarese ha battuto per 3-1 il Siena in casa. Marmiferi avanti nel primo tempo con Cardoselli e Tedeschi, poi nella ripresa arriva il tris di Infantino, mentre nel finale ha accorciato Ortolini. La Carrarese sale a quota 35 punti al quarto posto staccando di tre proprio la Robur. 3-2 tra Lecco e Novara in un match che è stato a lungo sospeso per via di un blackout. Ospiti avanti con Cagnano al 28’, poi pareggio di D’Anna nel finale di primo tempo. Nella ripresa segnano per il Lecco Capogna e ancora D’Anna, mentre all’86’ accorcia Bortolussi. I padroni di casa staccano la zona layout, mentre il Novara resta al quinto posto.