Nelle gare delle 15 del Girone A di Serie C c'è da segnalare la grande vittoria del Monza che continua a guardare tutti dall'alto dopo il 3-0 rifilato all'Olbia con la doppietta di Chirico e il gol di Scaglia. Solo un pareggio per il Novara che in pieno recupero è stato raggiunto sull'1-1 dalla Pianese mentre il Siena ha trionfato per 3-1 in casa dell'Alessandria trovando un successo importante. 2-2 invece tra Pontedera e Pergolettese.

SERIE C - GIRONE A

Alessandria-Siena 1-3

Novara-Pianese 1-1

Olbia-Monza 0-3

Pontendere-Pergolettese 2-2