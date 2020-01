© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Si sono concluse le gare giocate oggi in Serie C, valide per la 22esima giornata del Girone B. 1-1 tra Ravenna e Fano. Ospiti avanti al 3’ con Carpani, poi pareggio al 57 firmato da Giovinco. Un risultato che non aiuta nessuna delle due formazioni, che restano comunque invischiate nelle zone basse della classifica. Il Vicenza ha invece piegato per 1-0 un Carpi che ha chiuso addirittura in nove uomini per i rossi subiti nel finale da Jelenici e Maurizi. Decisivo il gol di Cinelli al 73’. I padroni di casa restano dunque al primo posto, staccando di cinque punti la Reggiana di sette proprio il Carpi.