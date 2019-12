© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nelle gare delle 15 del Girone B di Serie C bella vittoria conquistata dal Modena che ha travolto la Vis Pesaro con un netto 3-1 firmato da Pezzella, Davi e De Grazia in rimonta arrivato nella ripresa. Bene anche il Carpi che ha sconfitto 1-0 una Triestina che ha finito la gara in nove uomini, mentre Gubbio e Padova si sono accontentati dello 0-0. Sconfitta casalinga per il Sudtirol battuto 1-0 dal Vicenza.

SERIE C - GIRONE B

Carpi-Triestina 1-0

Gubbio-Padova 0-0

Modena-Vis Pesaro 3-1

Sudtirol-Vicenza 0-1