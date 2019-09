Serie C, Girone B: vince il Carpi, pareggi per Modena e Cesena

© foto di Federico Gaetano

Questi i risultati delle gare valide per la quinta giornata del Girone B di Serie C giocate stasera. In serata da segnalare i due pareggi tra Modena e Feralpisalò e quello tra Cesena e Piacenza.

Arzignano–Sudtirol 0-1

Carpi–Rimini 2-1

Ravenna–Imolese 1-0

Modena–Feralpisalò 1-1

Cesena–Piacenza 1-1