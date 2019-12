© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Nelle tre gare delle 15 del Girone B di Serie A sono arrivate tre vittorie per Padova, Piacenza e Sudtirol. Il Padova ha battuto 2-0 l'Imolese, mentre il Piacenza ha avuto la meglio del Rimini con un netto 3-0. Bene anche il Sudtirol che ha trionfato per 2-0 in casa del Ravenna.

SERIE C - GIRONE B

Padova-Imolese 2-0

Piacenza-Rimini 3-0

Ravenn-Sudtirol 0-2