Tanti gol e altrettanto spettacolo nelle quattro gare valide per la nona giornata del campionato di Serie C - Girone C disputatesi questo pomeriggio. Ecco, nel dettaglio, risultati e marcatori:

Catania-Picerno 1-0 (47' Mazzarani)

Potenza-Teramo 1-0 (92' Longo)

Rende-Cavese 0-1 (81' Geminale)

Virtus Francavilla-Vibonese 6-2 (15' Caporale, 16' e 28' Perez, 56' Albertini, 60' Vazquez, 68' rig. e 79' rig. Tito, 91' Bovo)