Serie C, Girone C: le designazioni arbitrali della penultima giornata

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 18^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno domenica 28 aprile:

TRAPANI vs PAGANESE: Paride Tremolada di Monza (Centrone-Campogrande)

CASERTANA vs POTENZA: Daniele Rutella di Enna (Rinaldi-Barone)

CAVESE vs CATANIA: Matteo Gualtieri di Asti (Salama-Fontemurato)

RIETI vs MONOPOLI: Luca Angelucci di Foligno (Somma-Martinelli)

SIRACUSA vs CATANZARO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Caviano-Pragliola)

VIBONESE vs REGGINA: Ilario Guida di Salerno (Spiniello-Piedipalumbo)

VIRTUS FRANCAVILLA vs BISCEGLIE: Riccardo Annaloro di Collegno (Rondino-Lencioni)

VITERBESE CASTRENSE vs RENDE: Marco Monaldi di Macerata (De Ambrosis-Bertelli)