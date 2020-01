Si è concluso da poco il primo anticipo della 22^ giornata del campionato di Serie C: L'incontro tra Picerno e Viterbese si conclude con il risultato di 0-1. La rete del solito Tounkara permette ai laziali di portare a casa un importante successo a discapito proprio dei lucani che vengono costretti allo stop. I gialloblu inanellano la seconda vittoria esterna grazie al sigillo messo a segno dalla propria punta al 51' sull'assist di Bunino, nuovo arrivato del mercato laziale. Per la squadra di Giacomarro il buon primo tempo non basta, con questo risultato i rossoblu restano fissi in quintultima posizione.