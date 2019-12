Serie C, giudice sportivo: 22 squalificati. Due turni a Comotto (Fermana)

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 9 e 10 Dicembre 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.000,00 VITERBESE CASTRENSE per mancanza del medico sociale durante la gara come si evince dalla distinta presentata dalla società.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 DICEMBRE 2019 E AMMENDA € 500,00

FACCI MATTIA (VIRTUSVECOMP VERONA) per comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

TRIMARCHI FRANCESCO (POTENZA) per comportamento irriguardoso verso un tesserato della squadra avversaria (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COMOTTO MARCO (FERMANA) per aver colpito con un pugno al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNETTI ALESSANDRO (CESENA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PELI LORENZO (COMO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

BORDIN ALESSANDRO (PISTOIESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ESPOSITO MIRKO (RIETI) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)

CLEUR GABRIEL ISAAC (ALESSANDRIA)

DI CESARE VALERIO (BARI)

TURI NICOLA (BISCEGLIE)

PEZZI ENRICO (CARPI)

ROCCHI GABRIELE (CAVESE)

ROSAIA GIACOMO (CESENA)

BOCCARDI FILIPPO (IMOLESE)

TENTONI TOMMASO (IMOLESE)

POGLIANO CESARE (NOVARA)

SANTINI CLAUDIO (PADOVA)

CECCONI GIACOMO (PRO VERCELLI)

D ERAMO MICHAEL (RAVENNA)

SELLERI ALFONSO (RAVENNA)

LOIACONO GIUSEPPE (REGGINA)

PEDRELLI DANIELE (VIS PESARO)

BESEA PRINCE EMMANUEL (VITERBESE CASTRENSE)