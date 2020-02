Serie C, giudice sportivo: 24 squalificati. Due turni a Torromino (Ternana)

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 3 e 4 Febbraio 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 1 AL 3 FEBBRAIO 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 PONTEDERA perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi vero l'istituzione calcistica (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 1.500,00 L.R. VICENZA perché propri sostenitori introducevano, accendevano e lanciavano sul terreno di gioco un fumogeno e facevano esplodere un petardo nel proprio settore, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 1.500,00 PERGOLETTESE perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 1.000,00 RIMINI perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 500,00 POTENZA perché persona non identificata ma riconducibile alla società rivolgeva ad un assistente arbitrale reiterate proteste.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2020 E AMMENDA € 500,00

MARINO ANDREA (PICERNO) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500,00

GALLUCCIO MARCO (RIMINI) perché al termine della gara avvicinava un addetto federale con atteggiamento irriguardoso ed esprimeva apprezzamenti offensivi sull'operato dell'arbitro (panchina aggiuntiva).

VISI STEFANO (SAMBENEDETTESE) perché tentava di colpire con un calcio un calciatore della squadra avversaria al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara (r.A.A.,panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TROCINI BRUNO (VIRTUS FRANCAVILLA) per comportamento offensivo verso l'arbitro.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIAPPARA ROBERTO (TERNANA) per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.proc.fed.,allenatore in seconda).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALMA ANTONIO (RIMINI) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TROVADE GIORDANO (BISCEGLIE) per proteste verso l'arbitro e per condotta scorretta verso un avversario.

MORRONE BIAGIO (RIETI) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

GENNARI MATTIA (VIS PESARO) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TORROMINO GIUSEPPE (TERNANA) perché al termine della gara rivolgeva ad un assistente arbitrale espressioni offensive (r.A.A.,r.proc.fed.,r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALES SIMONE (POTENZA) perché, dopo la sostituzione, proferiva espressioni blasfeme (r.proc.fed.).

ESPOSITO MIRKO (RIETI) perché, dopo la sostituzione, proferiva espressioni blasfeme (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GAVAZZI FABIO (ALBINOLEFFE)

TOFANARI NICCOLO (A.J. FANO)

BERTOLO FRANCESCO (AVELLINO)

COSTA FILIPPO (BARI )

MONTERO FERNANDEZ ALVARO (BISCEGLIE)

DI MOLFETTA DAVIDE (CATANIA)

PIANA LUCA (PONTEDERA)

PETRUCCI ANDREA (FERMANA)

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (VIRTUS FRANCAVILLA)

CAPPELLETTI DANIEL (L.R. VICENZA)

CINELLI ANTONIO (L.R. VICENZA)

SOUNAS DIMITRIOS (REGGINA)

ZAMPA ENRICO (RIETI)

DI PASQUALE DAVIDE (SAMBENEDETTESE)

FERRARA MICHELE (SICULA LEONZIO)

SICURELLA GIUSEPPE (SICULA LEONZIO)

SCRUGLI ANDREA (TRIESTINA)