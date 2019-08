Serie C, giudice sportivo: sono già sei gli espulsi. Due turni a Oukhadda

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 26 e 27 Agosto 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 24 AL 26 AGOSTO 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OUKHADDA SHADY (ROBUR SIENA) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

EUSEPI UMBERTO (ALESSANDRIA) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

SCIACCA GIACOMO MICHELE (ALESSANDRIA) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

SABATO ROBERTO (CESENA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CATANESE GIOVANNI (PIANESE) per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo.

BOVO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.