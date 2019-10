Serie C, giudice sportivo: tante squalifiche. Jefferson e Allegretti 2 turni

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 24 Ottobre 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23 OTTOBRE 2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.000,00 BARI perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente nel recinto di gioco, rivolgeva una frase offensiva a un calciatore della squadra avversaria (r.c.c.).

€ 1.500,00 CATANIA perché propri sostenitori intonavano cori inneggianti la liberazione di Antonio Speziale (recidiva,r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 1.000,00 SAMBENEDETTESE perché propri sostenitori, in campo avverso, intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine (r.proc.fed.,r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2019 E AMMENDA € 1.000,00

TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale che veniva reiterato dopo la notifica del provvedimento di espulsione (r.proc.fed., r.A.A., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2019 E AMMENDA € 1.000,00

DOLCI GIOVANNI (PISTOIESE) perché, durante la gara, si introduceva indebitamente sul terreno di gioco dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra (r.proc.fed., r.c.c.)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2019

MALPELI MICHELE (REGGIO AUDACE) per comportamento irriguardoso verso l'arbitro al termine del primo tempo di gara.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

CANO ANDREA (PADOVA) per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro (panchina aggiuntiva).

PANZARASA GIORGIO (PADOVA) per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANEO BRUNO RAIMONDO (RIETI) per proteste e comportamento non regolamentare in campo durante la gara (r.A.A.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON (MONOPOLI 1966 S.R.L.) per aver volontariamente colpito con una gomitata un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

ALLEGRETTI DIEGO (VIBONESE CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOSCHIN SIMONE (PRO VERCELLI) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

FINIZIO MARIO (RIMINI FOOTBAL CLUB SRL) per aver giocato il pallone con le mani impedendo una chiara occasione da rete.

TRILLO LORENZO (SAMBENEDETTESE S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

STRAMBELLI NICOLA (CALCIO LECCO 1912 S.R.L.) per condotta non regolarmente e per simulazione di fallo.

VALLOCCHIA ANDREA (OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

MARTINELLI RICCARDO (REGGIO AUDACE F.C. S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAKAYOKO ABOUBAKAR (PERGOLETTESE) Perché, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, dopo aver proferito un'espressione blasfema danneggiava con un calcio la porta degli spogliatoi (r.c.c., obbligo risarcimento danni, se richiesto).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIANCIO SIMONE (CARRARESE)

TONINELLI DARIO (COMO)

FILIPPINI LORENZO (GUBBIO)

COCCOLO LUCA (JUVENTUS U23)

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (MONOPOLI )

PISANO FRANCESCO (OLBIA)

CIGAGNA EMANUELE (PONTEDERA)

MANNINI DANIELE (PONTEDERA)