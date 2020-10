Serie C, gli anticipi: il Carpi batte il Cesena, vittoria in rimonta della Virtus Francavilla

Si sono giocati oggi due anticipi della settima giornata di Serie C. Nel Girone B il Carpi ha battuto per 2-0 il Cesena. In gol Giovannini e Marcellusi. Nel Girone C vittoria in rimonta per la Virtus Francavilla contro il Potenza. Vantaggio di Cianci per gli ospiti, poi rimonta firmata da Nunzella e Mastropietro.