© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Quattro le partite di Serie C, gruppo A, in programma quest'oggi alle ore 17,30. Da sottolineare, a livello di classifica, soprattutto la vittoria del Renate ai danni del Como, con la squadra nero-azzurra che si porta dunque in scia del Monza capolista. Pareggia in casa, contro la Pro Patria, la Juventus U23. Pari anche Gozzano-Giana e Pergolettese-Arezzo.

Gozzano – Giana Erminio 1-1

Juventus U23 – Pro Patria 2-2

Pergolettese – Arezzo 1-1

Renate – Como 2-1