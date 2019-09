© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Alle ore 15 si giocavano quattro partite nel programma del gruppo A di Serie C. Aspettando il Monza, il Renate si impone in casa con l'Olbia e aggancia momentaneamente la vetta della classifica, assieme alla squadra di Brocchi. Ad un punto di distanza veleggia l'Alessandria, che ha espugnato di misura il campo della Pianese. Stesso risultato per l'AlbinoLeffe, tre punti più sotto. Ancora male il Siena, battuto in casa dalla Pro Patria. Di seguito i risultati delle partite giocate alle 15.

Arezzo – AlbinoLeffe 0-1

Pianese – Alessandria 0-1

Renate – Olbia 2-0

Siena – Pro Patria 0-1