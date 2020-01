© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro le partite in programma oggi alle ore 15 nel girone A di Serie C. Da segnalare il pareggio maturato nel derby tra la capolista Monza e il Como. Non ne approfitta il Pontedera secondo, fermato sullo stesso risultato a Olbia, mentre la Juventus U23 batte di misura l'Arezzo. Ampio successo della Pro Patria in casa della Pergolettese.

Juventus U23 – Arezzo 1-0

Monza – Como 1-1

Olbia – Pontedera 1-1

Pergolettese – Pro Patria 0-3