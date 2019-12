© foto di Uff. Stampa Fermana

Delle quattro partite in programma alle ore 17,30 nel gruppo B di Serie C, per gerarchie di classifica, c'erano gli occhi puntati su Reggio Emilia, dove la Reggio Audace è stata fermata sul 2-2 dal Piacenza. Una sola vittoria nei quattro incontri, quella importante ai fini della lotta salvezza della Fermana a Fano.

AJ Fano - Fermana 0-1

FeralpiSalò - Cesena 2-2

Imolese - Sambenedettese 1-1

Reggio Audace - Piacenza 2-2