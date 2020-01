Serie C, gruppo B: Reggiana e FeralpiSalò vincenti, cade la Samb

© foto di Andrea Rosito

Sono terminate le gare del girone B di serie C: Partita rocambolesca tra Cesena e Virtus Verona. Apre la contesa Cazzola, risponde poi Valeri e per i bianconeri la ribalta Butic dal dischetto. Ma non finisce qui. All'81' prima Lupoli pareggia i conti e poi Bentivoglio regala la speranza della vittoria in rimonta ai veronesi con un tiro da fuori. I romagnoli non mollano e in pieno recupero Butic si presenta per la seconda volta dagli undici metri e supera Chiesa. Non sbaglia la Reggiana che sul campo dell'Imolese passa con Kargbo, si fa raggiungere dalla punizione di Belcastro e al 54' ritorna in avanti grazie alla sfortunata autorete di Della Giovanna. La Sambenedettese si arrende tra le mura amiche alla Vis Pesaro, vittoriosa grazie a De Feo. I padroni di casa chiudono la partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Pasquale. Vittoria al fotofinish per la FeralpiSalò che ha battuto di misura la Fermana con la rete di Ceccarelli arrivata in pieno recupero.