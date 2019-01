Fonte: tuttoc.com

Le sei gare delle 20:30 chiudono la 22^ giornata del Girone B.

Termina 0-0 il derby tra Renate e Monza. L'Imolese espugna Teramo per 0-2 grazie ai gol di Mosti e Valentini. Vis Pesaro e Sambenedettese si dividono la posta per 1-1: a Guidone risponde Calderini. Il Sudtirol passeggia 0-3 a Fano: di Tait, Vinetot e Morosini le reti per la squadra altoatesina. Pareggio per 2-2 tra Ravenna e Triestina. Alabardati avanti di due lunghezze grazie ad un'autorete di Ronchi e al gol di Granoche, nel secondo tempo però accorcia le distanze Papa e in pieno recupero la riagguanta Esposito.

Pirotecnico 3-2 della Feralpisalò sulla Ternana. Umbri avanti con Marilungo, Caracciolo e Guidetti ribaltano il punteggio ma Lopez riporta il match in equilibrio prima dell'intervallo. Lo stesso difensore però si fa espellere, lasciando i rossoverdi in dieci. Scarella segna la terza rete per i gardesani, quindi anche Bergamelli rimedia un rosso, con la Ternana che quindi chiude in nove uomini.

AJ Fano-Südtirol 0-3

FeralpiSalò-Ternana 3-2

Ravenna-Triestina 2-2

Renate-Monza 0-0

Teramo-Imolese 0-2

Vis Pesaro-Sambenedettese 1-1