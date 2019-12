© foto di Federico Gaetano

Tre partite in programma nel gruppo C di Serie C alle ore 15. Fatica ancora ad ingranare il Catania, rallentato a Teramo. Vince la Viterbese in casa contro la Virtus Francavilla, ma la notizia più importante sta forse nel successo del Rende con il Rieti: la squadra calabrese si rilancia nella corsa salvezza.

Rende – Rieti 1-0

Teramo – Catania 1-1

Viterbese – Virtus Francavilla 2-1