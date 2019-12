Mancava una sola partita per chiudere il programma domenicale della Serie C, valevole per il gruppo C: quella tra Potenza e Picerno. Un'occasione ghiotta per la squadra lucana di portarsi al secondo posto della classifica, raccolta in extremis. Al quarto minuto di recupero, infatti, è arrivato il gol-vittoria per la squadra di casa, firmato Franca.

Potenza - Picerno 1-0 (94' Franco)