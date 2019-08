© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Catania travolge l'Avellino al Partenio-Adriano Lombardi. Gli etnei hanno trionfato per 6-3 alla prima giornata del campionato di Serie C - Gruppo C grazie alle reti di Di Piazza al 23' e al 50', Lodi al 30', Welbeck al 69', Mazzarani al 72' e Bucolo al 75'. Di Albadoro al 35' e Di Paolantonio al 78' e all'81', invece, i gol dei padroni di casa.