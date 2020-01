Serie C, gruppo C: Reggina, Bari e Ternana vincono. Pari Catania-Potenza

© foto di Andrea Rosito

Erano ben sette le partite in programma quest'oggi, alle ore 15, nel calendario del gruppo C di Serie C. Da sottolineare la vittoria della capolista Reggina in quel di Bisceglie, con alle sue spalle le principali inseguitrici Bari e Ternana (entrambe a 9 punti), che fanno altrettanto nelle loro partite. Pareggia invece il Potenza quarto, fermato in casa del Catania.

Bari – Rieti 5-2

Bisceglie – Reggina 1-2

Casertana – Virtus Francavilla 1-1

Catania – Potenza 1-1

Paganese – Sicula Leonzio 0-0

Ternana – Rende 3-1

Vibonese – Cavese 0-1