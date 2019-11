© foto di Andrea Rosito

Ben sei le partite in calendario alle ore 15 nella domenica del gruppo C di Serie C. Una però, quella tra Paganese e Catania, è stata rinviata a causa del maltempo. Nelle altre sfide da sottolineare la vittoria di misura della Ternana sul Picerno, ed il mezzo passo falso del Bari, costretto al pari interno dalla Vibonese. Bene il Monopoli, corsaro a Rende.

Bari – Vibonese 2-2

Paganese – Catania rinviata

Rende – Monopoli 1-2

Rieti – Francavilla 1-1

Sicula Leonzio – Cavese 3-1

Ternana – Picerno 2-1