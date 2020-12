Serie C, i finali dei vari recuperi odierni: prima vittoria della Lucchese. Pareggia il Palermo

Va snellendosi il calendario dei recuperi delle gare di Serie C, che ha visto oggi giocare ben sei partite.

Da segnalare che è iniziata con circa 45' di ritardo la partita tra Pergolettese e Juventus U23: il campo di Crema era ricoperto di neve, si è reso necessario diverso tempo per liberarlo. Sempre nel Girone A, poi, da segnalare la prima vittoria stagionale della Lucchese, che ha battuto il Pontedera.

Nel Girone B, invece, è la Sambenedettese a esser corsara: battuto l'Arezzo.

Nel Girone C, la gara da ex Capuano la perde, perché il Potenza cade con l'Avellino, mentre l'altra campana in campo, la Casertana, perde contro la Vibonese. Succede poi di tutto a Palermo: avanti di una rete, la formazione rosanero, contro la Viterbese, si è trovata per ben due volte a dover rincorrere, centrando il pari.

Di seguito, il calendario completo dei match disputati, e i loro risultati:

GIRONE A

10^ GIORNATA

Pontedera - Lucchese 0-1 (17' [aut.] Risaliti)

GIOVEDI' 3 DICEMBRE ORE 18:00 Pro Sesto - Como

11^ GIORNATA

Pergolettese - Juventus U23 1-1 (8' Morello, 30' Petrelli)*

*gara iniziata alle 15:45 circa per permettere di liberare il campo dalla neve

GIRONE B

10^ GIORNATA

Arezzo - Sambenedettese 2-3 (11' Botta, 14' Zuppel, 32' Lescano, 35' Bortoletti, 82' D'Angelo)

GIRONE C

8^ GIORNATA

Palermo - Viterbese 3-3 (57' e 91' Lucca, 65' Simonelli, 68' Tounkara, 76' Saraniti, 82' Mbende)

10^ GIORNATA

Casertana - Vibonese 0-2 (45' Berardi, 87' Plescia)

ORE 18:00 Catania - Bisceglie

12^ GIORNATA

Potenza - Avellino 0-1 (69' Maniero)