Serie C, Gazzetta dello Sport: "Nuova formula per chi scende in D"

Un breve riepilogo di mercato dedicato alla Serie C nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che titola: "Novara ok con Perrulli. Emmanuello a Vercelli. Carrarese, c'è Scaglia". Altrettanto interessante il trafiletto nella pagina seguente dove si spiega il nuovo regolamento promozioni e retrocessioni: "Il regolamento: nuova formula per chi va in D". Vi si legge riguardo alle promozioni: "Le semifinali in realtà saranno due finali: le vincenti saliranno in B". Mentre per quanto concerne le retrocessioni: "Scendono in 7: le ultime dei tre gironi, più le perdenti dei tre playout fra terzultime e penultime. L’ultima retrocessione dopo spareggio (andata e ritorno) tra le due vincenti dei playout dei gironi A e B (quelli a 20 squadre). Il regolamento può cambiare se una squadra dovesse essere esclusa prima della fine".