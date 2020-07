Serie C, i risultati dei playoff: la Juve U23 elimina il Padova, perde anche la Triestina

vedi letture

Sorprese e conferme nel primo turno nazionale dei playoff di serie C. La Juventus under 23 batte 2-0 il Padova e passa al prossimo turno, mentre il Carpi pareggia 2-2 contro l'Alessandria ma si qualifica grazie alla migliore posizione di classifica. Colpaccio esterno del Novara in casa del Renate, mentre il Potenza vince di misura contro la Triestina. Chiude il quadro la Ternana, che vince in casa del Monopoli grazie alla rete di Salzano. Lunedì 13 luglio ci sarà il secondo turno della fase nazionale, poi si giocheranno le final four.

I risultati dei playoff

Carpi - Alessandria 2-2

Juventus U23 - Padova 2-0

Potenza - Triestina 1-0

Renate - Novara 1-2

Monopoli - Ternana 0-1

In grassetto le squadre qualificate al prossimo turno