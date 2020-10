Serie C, i risultati del Girone B: il Cesena sbanca il Curi. Ravenna all'ultimo respiro

vedi letture

Nelle ultime tre gare del Girone B di Serie C il colpaccio lo mette a segno il Cesena che sbanca il campo del Perugia in rimonta. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 19 minuti con Murano, ma vengono raggiunti un minuto dopo da Caturano. Nella ripresa è ancora Murano protagonista, ma in negativo, con l’autogol che decide la gara. Pareggiano invece Gubbio e Arezzo, che muovono la classifica conquistando il primo punto stagionale: a De Silvestro risponde Sane. Vittoria al fotofinish per il Ravenna che passa in vantaggio a fine primo tempo con Papa, ma viene raggiunta al 71° da Gennari della Vis Pesaro. Il giocatore sette minuti dopo lascia i suoi in 10 con i romagnoli che ne approfittano e all’89° con Marozzi trovano il gol vittoria.

Questi i risultati del turno e la classifica aggiornata:

Matelica-Suditirol 1-1

Triestina-Modena 1-0

Carpi-Fano 0-0

Feralpisalò-Imolese 2-1

Padova-Mantova 3-1

Sambenedettese-Fermana 1-1

Virtus Verona-Legnago 0-0

Gubbio-Arezzo 1-1

Perugia-Cesena 1-2

Ravenna-Vis Pesaro 2-1

Classifica Girone B: Sudtirol 7, Matelica 7, Carpi 7, Triestina 6, Feralpisalò 6, Modena 6, Legnago 5, Imolese 4, Cesena 4, Perugia 4, Sambenedettese 4, Padova 4, Aj Fano 3, Virtus Verona 3, Mantova 3, Ravenna 3, Vis Pesaro 1, Fermana 1, Arezzo 1, Gubbio 1