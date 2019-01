© foto di Federico Gaetano

Alle 14.30 in campo anche il girone C di Serie C. Sono terminati gli incontri, di seguito risultati e marcatori:

Monopoli-Potenza 1-1 (23' Mangni, 65' Longo)

Siracusa-Catania 2-1 (1' Catania, 45' Rizzo, 86' Lodi)

Trapani-Vibonese 2-1 (58' Bubas, 66' Nzola, 82' Toscano)

Viterbese-Juve Stabia 0-4 (11' Carlini, 66' Aut. Sini, 72' El Ouazni, 83' Viola)