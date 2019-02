Serie C, i risultati delle 14:30: torna al successo la Juventus U23

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ben dieci le gare giocate in questo primo pomeriggio di domenica in Serie C.

Girone A | La Juventus U23 torna al successo battendo al "Moccagatta" per 1-0 l'Arzachena, matchwinner il nuovo acquisto bianconero Mokulu. Colpaccio della Carrarese che vince 1-2 a Novara: marmiferi avanti nel primo tempo con Piscopo, i piemontesi agguantano il pareggio nella ripresa con un calcio di punizione di Visconti ma è Maccarone a regalare i tre punti alla squadra di Baldini nel finale di gara. Vince in trasferta sempre per 1-2 il Cuneo in quel di Olbia. Sardi avanti nel primo tempo con Ceter ma nella ripresa la squadra biancorossa prima trova il pareggio con Kanis e in pieno recupero arriva la rete di Defendi. La Robur Siena piega per 3-1 l'Alessandria. Apre i giochi per i bianconeri D'Ambrosio nel primo tempo, nella ripresa raddoppia Aramu, accorcia Chiarello e chiude i conti Gliozzi, tutto nello spazio di sei minuti. Terminano 0-0 Lucchese-Gozzano e Pro Vercelli-Pro Patria. Non disputata Virtus Entella-Pro Piacenza per il rinvio delle gare dei rossoneri.

Girone C | Il Catanzaro regola con un netto 4-1 la Paganese: giallorossi avanti con Giannone, raddoppio firmato Eklu ma alla mezz'ora accorcia Acampora. Nell'intervallo però arriva la doppietta di D'Ursi che chiude i conti. Bene anche la Viterbese, che vince 0-2 a Monopoli grazie ai gol, entrambi nel primo tempo, di Polidori e Rinaldi. Si chiudono sullo 0-0 Bisceglie-Trapani e Rieti-Sicula Leonzio.

Infine non si è disputata Virtus Francavilla-Matera perché la squadra lucana non si è presentata. Il Giudice Sportivo decreterà il 3-0 a tavolino a favore dei pugliesi.