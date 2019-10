Serie c, i risultati delle 15: delude il big match Catania-Bari

© foto di Federico Gaetano

Si sono giocate oggi pomeriggio diverse gare valide per la dodicesima giornata della Serie C. L’Arezzo batte 2-0 la Giana Erminio con reti di Cutolo e Caso, mentre tra Gozzano e Pontedera finisce 2-2: rossoblu avanti con Fedato, poi doppietta di Barba che ribalta il risultato, ma ancora Fedato fissa il definitivo 2-2. Stesso risultato anche tra Pianese e Olbia: sardi avanti con Ogunseye e La Rosa ma nel recupero prima Regoli e poi Catanese ristabiliscono la parità. Vittoria della Carrarese per 3-2 sulla Pro Patria Infantino porta avanti i marmiferi, poi i bustocchi segnano con Mastroianni e Le Noci ma nella ripresa il rigore di Tavano e Mezzoni consentono agli azzurri di conquistare i tre punti. Successo esterno anche per la Pro Vercelli, 1-2 a Siena: bianconeri avanti con Baroni, ma Azzi prima e Comi poi fanno esultare i piemontesi.

Nel Girone B 1-1 tra Ravenna e Cosenza, in gol Nocciolini e Valeri. Il LR Vicenza Virtus batte 3-0 in casa la Sambenedettese, in gol Cappelletti, Guerra e Pontisso. La Reggina batte 1-0 il Modena nel derby, decide Scappini. 1-0 anche per il Sudtirol sulla Virtus Verona, gol decisivo di Petrella.

Nel Girone C delude il big match Catania e Bari, che finisce 0-0. La Reggina vince 2-1 ad Avellino con doppietta di Denis (per gli irpini in gol Charpentier). La Viterbese batte 2-0 la Sicula Leonzio con i gol di Volpe e Tounkara. 2-0 anche per il Picerno sulla Paganese: a segno Guerra ed Esposito.