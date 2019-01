© foto di Federico Gaetano

Arrivano i finali delle gare delle 18.30 in programma per il Girone A di Serie C. Vittorie per Arezzo sul Pisa per 1-0, così come della Robur Siena sulla Pro Patria col medesimo risultato.

Rinviata dalla FIGC, invece, la gara del Pro Piacenza contro la Pistoiese per il dramma societario che sta vivendo la società emiliana.